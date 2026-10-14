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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23731672 www.24chasa.bg

КМГ: Китайската автомобилна асоциация приветства договореностите с ЕС за хибридите и електромобилите

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 14 октомври Китайската асоциация на автомобилната промишленост публикува декларация, в която приветства и подкрепя постигнатото съгласие в консултациите между Пекин и Брюксел за хибридните и електрическите автомобили.

Според асоциацията договореностите ще стабилизират очакванията на автомобилната индустрия от двете страни, ще подпомогнат безпрепятственото функциониране на производствените вериги и веригите за доставки и ще създадат по-предвидима среда за търговско и инвестиционно сътрудничество. Те ще защитят и общите интереси на производителите и потребителите, като намалят риска от ескалация на търговското напрежение.

Асоциацията заяви, че ще продължи да насърчава диалога и координацията в сектора и да подкрепя усилията на Китай и ЕС за постигане на съгласие в рамките на механизма за консултации по търговските и инвестиционните въпроси.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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