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От 12 до 16 октомври в Шанхай се провежда 26-ото Китайско международно индустриално изложение под мотото „Интелигентна икономика, неограничено интелигентно производство", съобщава КМГ.

Изложбената площ е 310 000 кв. м, а близо 300 продукта и технологии се представят за първи път – рекорд за форума. Изложението включва 10 тематични зони и събира 400 компании от класацията Fortune Global 500. Над една трета от китайските участници са специализирани иновативни предприятия, включително т.нар. „малки гиганти".

При откриването беше даден старт на инициативата на Шанхай за ускорено развитие на интелигентното производство от ново поколение.