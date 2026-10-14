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КМГ: Китайският лидер призова за защита на многостранната търговия и стабилността на глобалните вериги за доставки

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

На 14 октомври китайският председател Си Дзинпин изпрати поздравително писмо до 140-ото издание на Китайския панаир за внос и износ (Кантонския панаир).

В него той отбеляза, че през 70-те години от създаването си панаирът играе важна роля за развитието на търговските връзки между Китай и света. Днес той е утвърдена платформа за по-широко отваряне на китайската икономика и за насърчаване на отворената световна икономика.

В условията на променяща се международна обстановка Китай е готов да работи с всички държави за защита на многостранната търговска система и за поддържане на стабилни и безпрепятствено функциониращи глобални производствени вериги и вериги за доставки, посочва още Си Дзинпин.

140-ото издание на Кантонския панаир беше открито същия ден в Гуанджоу, провинция Гуандун.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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