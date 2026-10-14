КМГ: Китай запазва световното лидерство по инсталирани мощности за производство на вятърна енергия

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През първите осем месеца на годината новоинсталираните мощности за производство на вятърна енергия в Китай, свързани към електропреносната мрежа, достигнаха 53,26 млн. киловата. Към края на август общият им капацитет възлиза на 692,72 млн. киловата, което е увеличение с 19,64% на годишна база.

Благодарение на това страната запазва първото си място в света по инсталирани мощности за вятърна енергия за 16-а поредна година.

Китай разширява и износа на вятърни турбини. Досега страната е изнасяла оборудване за 60 държави на шестте континента, а седем китайски производители вече имат заводи в чужбина или подготвят изграждането им.

По данни на Китайското дружество за възобновяема енергия през миналата година са изнесени 1175 вятърни турбини с обща мощност 7,75 млн. киловата – близо 50% повече спрямо предходната година. Общият брой на изнесените турбини достига 6974, с обща мощност 28,52 млн. киловата.