ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Стоян Колев се прибра в България (Видео)

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23731717 www.24chasa.bg

КМГ: Китайската външна търговия с най-бърз растеж за първите девет месеца от пет години насам

КМГ

1284
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: Китайска медийна група

През първите девет месеца на 2026 г. китайската външна търговия отбеляза най-бързия си растеж за съответния период от последните пет години, бе съобщено на днешна пресконференция на Пресслужбата на Държавния съвет.

По най-нови международни данни темпът на растеж е сред най-високите в основните световни икономики, а Китай запазва първото си място в света по търговия със стоки.

През първите девет месеца Китай отчете растеж както на вноса, така и на износа в търговията с над 120 държави и региона. Двупосочен растеж е отчетен и при над 70% от партньорите, с които Китай има споразумения за свободна търговия.

Въпреки нестабилната международна обстановка Пекин очаква външната търговия да продължи да расте стабилно, подкрепена от огромния вътрешен пазар, развитата индустриална система и ефекта от икономическите мерки.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

Зелената реформа в "Марица-изток" не само заради 1 млрд. евро, а за да се запазят хората (Подкаст)