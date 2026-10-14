Мелони: Сделката между САЩ и Русия за дизела е много рискован избор

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Сделката между САЩ и Русия за доставките на дизел е "много рискован избор", противоречащ на усилията за принуждаване на руския президент Владимир Путин да седне на масата за преговори с Украйна, заяви италианският премиер Джорджа Мелони, цитирана от Ройтерс.

Миналата седмица САЩ и Русия обявиха, че са постигнали споразумение, според което Москва първоначално ще достави над 300 000 тона дизел за американския и световния пазар, предава БТА.

"Резултатът от това решение е несигурен, докато рисковете са ясни", заяви Мелони пред италианския парламент преди срещата на върха на ЕС тази седмица.

"Това легитимира Москва, докато бомбите ѝ продължават да падат върху украинските градове, осигурява нови приходи за финансиране на войната и косвено отслабва ефективността на санкциите", добави тя.