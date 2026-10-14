Тръмп си пусна AI клип как си играе с тигър след смъртта на мъж в зоопарк

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува видео, създадено с помощта на изкуствен интелект, на което той си играе и се прегръща с тигър.

Американският президент пусна клипа, часове след като сподели реални кадри от фаталната атака на сибирски тигър срещу мъж, който е влязъл в заграждението на животното в парк за диви животни в английското графство Йоркшир.

Трагедията се разиграла вчера следобед в Yorkshire Wildlife Park, близо до град Донкастър. Мъжът, чиято самоличност не е официално оповестена, влязъл в заграждението на тигъра Алтай, който тежи около 190 килограма и бил нападнат от него. Въпреки усилията на пристигналите медицински екипи той починал от тежките си наранявания.

Според свидетел на случилото се, преди да прескочи оградата, мъжът танцувал в зоната за посетители.

Властите призоваха гражданите да не разпространяват кадри от нападението. Тигърът Алтай не е пострадал и е останал в заграждението си. Според полицията няма опасност за останалата част от парка.