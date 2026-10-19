Британският музей държи държи 100 000 артефакта от Гърция и Рим

95% от културното наследство на Субсахарска Африка е в Белгия и други държави в Европа

Думам ти, дъще, сещай се, снахо! Гърция договори размяна на исторически ценности с България, но през това време повечето погледи в южната ни съседка бяха насочени и към Великобритания. В деня, в който гръцкият премиер поздрави Румен Радев при предаването на костите на цар Самуил, Кириакос Мицотакис не пропусна да отправи послание към шефовете на Британския музей. Изчисления сочат, че в колекцията му има около 100 000 артефакта от древна Елада и Рим, колкото е общият капацитет на музея в Атина.

Мицотакис напомни, че Гърция никога няма да признае намиращите се в Лондон скулптури от Партенона за чужда собственост, нито ще се съгласи да ги вземе назаем, както предлагат на Острова. "Скулптурите от Партенона не са безжизнени реликви от миналото - каза премиерът, цитиран от GreekReporter. - Когато ги откъснете от средата, която ги е създала, вие осакатявате историята."

Думите на гърка за пореден път сблъскват позициите на Атина и на музея в Лондон. Макар вече да са обсъждани различни възможности за партньорство, Гърция твърдо не желае да признае музея за законен собственик на скулптурите и в замяна на това той да ги прати за временно, макар и дългосрочно ползване.

Както е известно, част от статуите на Партенона са изнесени в началото на XIX в. от британския посланик в Атина лорд Елгин. По това време Гърция е част от Османската империя. Тя разрешава на англичанина да отнесе безценните експонати. През 1816 г. той ги продава на Британския музей, след което институцията започва да твърди, че владее шедьоврите напълно законно. Позицията на музея е, че Елгин е прибрал основно статуи, лежащи в руините около Партенона. Тези твърдения не съвпадат с кореспонденцията на посланика с италиански художник, който отговаря за пренасянето. От писма на Джовани Лузиери до Елгин става ясно, че изпълнителят е молил посланика да му достави триони за рязане на мрамор. В края на операцията Британският музей се сдобива с 15 метопа (плочи във фриза на сградата), 17 фигури и 75 м от оригиналния фриз на Партенона. Повечето от другите скулптури днес са в Атина и са изложени в специално построен музей под Акропола. Преди време покойният папа Франциск върна на Атина експонати от храма на Атина, които се намираха в музея на Ватикана. Френският президент Еманюел Макрон също обеща да направи това с фриза, съхраняващ се в Лувъра, но засега думите му все още са само обещания.

Още много шедьоври от древна Елада се намират далеч от земите, в които са намерени. Както е добре известно, в музея "Пергамон" в Берлин е изложен прочутият Пергамски олтар, изнесен след разкопки на древния град Пергам. Тъй като селището е в днешна Турция, днес исканията олтарът да бъде върнат на мястото си идват най-вече оттам. В този случай Гърция действа по-дипломатично, като участва в общи културни инициативи и партньорства с Германия. В друга зала на "Пергамон" е изложена портата на пазара в друг античен елински град – Милет. Освен това в същия музей в Берлин има още секции с ислямско и азиатско изкуство.

Нееднозначни са отношенията на Атина и с Лувъра. В неговите зали може да се видят статуята на богинята Нике от остров Самотраки и може би най-известната у нас древногръцка скулптура – Венера Милоска.

Нике е открита през 1863 г. от френския дипломат Шарл Шампоазо и е изпратена на части в Париж. Гръцки политици и организации периодично повдигат въпроса за връщането на експоната на Самотраки, където в момента е изложено негово копие.

Официалната позиция на Атина е, че паметникът е изнесен без съгласието на гръцкия народ. Французите пък отговарят със султанския ферман, който дава на Шампоазо всички права върху произведението на изкуството.

Статуята на Венера е намерена от жител на остров Милос през 1820 г. Френски офицер оценява изяществото и подтиква посланика на страната в Турция да я откупи и да я подари на крал Луи XVIII. Властите на Милос са инициатори на кампанията "Върнете ме у дома", като последната внесе над 1 млн. подписа в Европейския парламент. Гръцкото културно министерство подкрепя инициативата морално с аргумент, че Венера Милоска е изнесена в условията на чужда окупация.

Редица произведения на изкуството на древен Египет също се намират извън съвременните граници на държавата, но всъщност емблематичен пример за експорт на исторически артефакти по време на войни и робство са други държави в Африка. Преди време доклад показа, че между 90 и 95 на сто от цялото материално културно наследство на Субсахарска Африка се намира извън континента – преди всичко в големи музеи в Европа, а също и в частни колекции. Само в Музея за африканско изкуство в брюкселското предградие Тервюрен се съхраняват стотици хиляди предмети, изнесени от Конго и други държави на Черния континент.