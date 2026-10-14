Тайван ще инвестира до 4,4 млрд. долара за изграждане на газопровод в Аляска

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Тайван обяви готовност да инвестира до 4,4 млрд. долара в проект за изграждане на газопровод в Аляска, който американският президент Доналд Тръмп реши да възобнови, посочи в съобщение днес Министерството на икономиката на самоуправляващия се остров, цитирано от Франс прес.

„Според настоящите прогнози сътрудничеството ще включва годишно закупуване на шест милиона метрични тона втечнен природен газ (LNG) от Аляска след започването на производството, както и участие в развитието на проекта с инвестиция на стойност до 4,4 млрд. щатски долара", посочва ведомството.

„Ако проектът се реализира безпрепятствено според предвидения график, той би трябвало да започне да допринася за вътрешните доставки на природен газ още през 2032 г.", се допълва в съобщението.

Няколко часа по-рано Доналд Тръмп обяви по време на предизборно събитие в град Уасила, Аляска, че Тайван се е ангажирал да закупува 30 на сто от природния газ, който ще бъде транспортиран по бъдещия газопровод през следващите 20 години.

Американският президент съобщи също, че Тайпе е поел ангажимент за допълнителна инвестиция от 4,4 млрд. долара в проекта.

Проектът за газопровод в Аляска се обсъжда от няколко десетилетия. Той получи подкрепа от Доналд Тръмп по време на първия му президентски мандат, като в момента изграждането му отново е сред приоритетите на президента.

Тайван внася почти цялата необходима му енергия и се стреми да запази подкрепата на Вашингтон в условията на напрежение с Китай, който претендира за суверенитет над острова.

Самоуправляващият се остров получава втечнен природен газ от няколко държави, но географският произход на вноса се промени съществено през тази година след началото на войната в Близкия изток и заявените от Иран претенции за контрол над Ормузкия проток.

Австралия измести Катар като водещ доставчик на втечнен природен газ за Тайпе, осигурявайки 34,8 на сто от вноса през първите осем месеца на 2026 г., показват официални данни на самоуправляващия се остров.

За същия период делът на втечнен природен газ от Катар е спаднал до 10,7 на сто от общия внос спрямо 35,1 на сто година по-рано. Междувременно вносът от САЩ се е увеличил повече от три пъти, достигайки 24,5 на сто.

Тайванското правителство вече беше обявило намерението си да закупува втечнен природен газ от Аляска.

В началото на 2025 г. Министерството на икономиката в Тайпе заяви, че държавната енергийна и петролна компания на Тайван „Си Пи Си Корпорейшън" (CPC Corporation) ще закупува втечнен природен газ и ще търси възможности за придобиване на дялове в инвестиции на етапа на добив, за да гарантира стабилни енергийни доставки за в бъдеще.

„Ролята на правителството е да гарантира стабилността и устойчивостта на цялостните енергийни доставки", заяви днес премиер Чо Джун-тай.

„Разбира се, предстои ни още дълъг път в това отношение и работим неуморно, за да поддържаме стабилни вътрешни доставки на петрол, електроенергия и природен газ, както правим от началото на тази година", добави той.

Вчера Тръмп заяви, че споразумението с Тайпе „гарантира" успеха на проекта за бъдещия газопровод.

Проектът за втечнен природен газ в Аляска предвижда газопровод с дължина около 1300 километра, който да свърже находищата на Северния склон с южното крайбрежие на щата, където ще бъде втечняван.

След това газът ще бъде превозван с танкери до Азия - основния пазар за бъдещите доставки, като преносът му през Тихия океан ще отнема сравнително кратко време - между седем и девет дни.

Проектът, разработван от американската компания „Гленфарн" (Glenfarne) и щатските власти в Аляска, ще трябва да преодолее редица технически препятствия. Очаква се газопроводът да влезе в експлоатация не по-рано от 2030 г.

Властите в Аляска подкрепят проекта от години, но високата му цена и съмненията дали той ще бъде икономически рентабилен забавят реализацията му.

Вчера Тръмп заяви също, че всички необходими федерални разрешителни за изграждането на газопровода вече са издадени, припомня АФП.