Откриха тленни останки край Митровица, вероятно на жертва от войната в Косово

Тленни останки, които предполагаемо са на жертва от войната в Косово (1998-1999 г.), бяха открити край северния косовски град Митровица, предаде Косовското радио и телевизия.

По информация на полицията останките са открити вчера при съвместна операция на Отдела за разследване на изчезналите по време на войната лица, косовския Институт по съдебна медицина (IML) и правителствената комисия на Косово за безследно изчезналите лица, предава БТА.

Операцията е осъществена въз основа на заповед на Специалния отдел за ексхумация, аутопсия и идентификация на Основния съд в Прищина.

Предполага се, че останките принадлежат на мъж косовски албанец, като те ще бъдат изпратени в Института по съдебна медицина за по-нататъшна експертиза и идентификация.

Предполага се, че над 13 000 души са загинали по време на войната в Косово, което е бивша сръбска област. Войната приключи през 1999 г. след въздушни удари на НАТО срещу СР Югославия, които доведоха до изтеглянето на сръбските войски от областта. През 2008 г. Косово обяви независимост от Сърбия, която Белград не признава. Двете страни водят диалог под егидата на ЕС за нормализиране на отношенията си.

Според Червения кръст, цитиран от „Коха диторе", безследно изчезнали след войната в Косово са над 1600 души, повечето от които етнически албанци.