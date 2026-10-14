Китай и Северна Корея отварят нов мост след 12 години забавяне

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Нов мост над река Ялу, която е границата между Китай и Северна Корея, ще бъде открит утре, съобщиха днес китайски държавни медии, цитирани от Франс прес.

Мостът е предназначен за автомобилен трафик, който ще свързва китайския град Дандун и една от най-затворените държави в света, като откриването му е поредната стъпка към укрепване на транспортните връзки между Пекин и Пхенян.

Съоръжението „ще допринесе за по-нататъшното развитие на икономическия и търговския обмен, както и на движението на хора между двете страни, и ще подобри благосъстоянието на двата народа", заяви на пресконференция говорителят на китайското Министерство на външните работи Мао Нин.

Четирилентовият мост е с дължина 3026 метра и е завършен през 2014 г., но откриването му беше отлагано заради различни проблеми. Сред тях са липсата на свързващи пътища и на митнически съоръжения от севернокорейската страна, съобщи Йонхап.

Очаква се новият мост да осигури алтернативен маршрут и в крайна сметка да замени съществуващия Мост на китайско-корейското приятелство, чийто капацитет е ограничен, предава БТА.

„Досега автомобилният трафик по съществуващия мост (на китайско-корейското приятелство) над река Ялу беше сравнително ограничен, но след откриването на новото съоръжение през него може да преминават стотици превозни средства дневно", заяви пред АФП Ан Чан-ил, доктор по политически науки и ръководител на Световния институт за изследване на Северна Корея.

По думите му мостът може да се използва за транспортиране на големи количества китайски стоки и ресурси към Северна Корея и да даде значителен тласък на икономиката ѝ.

Друг мост свързва Северна Корея и Русия

Китай остава ключов дипломатически и икономически партньор на Северна Корея, която е изолирана от международната общност и е подложена на множество санкции на ООН. Това е така въпреки сближаването на Пхенян с Русия, която е едновременно партньор на Китай и негов регионален съперник.

Откриването на новия мост над река Ялу ще се състои около месец след пускането в експлоатация на първия автомобилен мост между Северна Корея и Русия. Пхенян приветства изграждането му като знак за укрепването на двустранните отношения.

Министерството на националното обединение на Южна Корея съобщи пред АФП, че Сеул „следи отблизо" откриването на новия мост над река Ялу.

През март китайската национална авиокомпания „Еър Чайна" (Air China) възобнови директните полети между Пекин и Пхенян след шестгодишно прекъсване заради затварянето на границите по време на пандемията от КОВИД-19. През същия месец двете страни възстановиха и директната железопътна връзка между столиците си, прекъсната през 2020 г.

Въпреки че Китай отвори напълно границите с Пхенян си през 2023 г., достъпът до Северна Корея остава силно ограничен, посочва АФП.