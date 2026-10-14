Полският външен министър към Мъск: Правите ли политика със "Старлинк" в Украйна?

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Полският външен министър Радослав Шикорски попита днес Илон Мъск дали "прави политика" със "Старлинк" в Украйна, след като Киев заяви, че американската компания "Спейс Екс" е въвела ограничения на някои услуги, нарушавайки функционирането на военни дронове, предаде Ройтерс.

Полша заяви, че плаща за абонамента на Киев за "Старлинк", който е от ключово значение за управлението на дронове за удари с голям обхват в окупираните южни и източни части на Украйна, които създадоха хаос в руската логистика, предава БТА.

"Хей, @elonmusk, големи човеко, отново ли правиш политика с продуктите си?", написа полският външен министър Радослав Шикорски в социалната мрежа Екс. "Ние ви следим като ваши европейски потребители", добави той.

До момента няма отговор на публикацията от Мъск.

Закачката с "голям човек" напомни за изключителния публичен спор в социалните мрежи между Шикорски, Мъск и държавния секретар на САЩ Марко Рубио през 2025 г., когато собственикът на "Тесла" и "СпейсЕкс" каза на Шикорски: "Тихо, малък човеко".

Сблъсъкът между двамата се случи, след като Мъск каза, че "цялата фронтова линия (на Украйна) ще рухне, ако аз изключа ("Старлинк")".

По-късно той добави, че "без значение колко съм несъгласен с украинската политика, терминалите на "Старлинк" никога няма да бъдат изключени".

"Никога няма да направим подобно нещо или да го използваме за разменна монета", посочи Мъск.