Дрон навлезе за кратко във въздушното пространство на Румъния

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Дрон е навлязъл за кратко в националното въздушно пространство на Румъния, съобщиха от Министерството на националната отбрана на страната на официалната си страница в социалната мрежа Фейсбук.

„По тревога бяха вдигнати два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили от 86-та авиобаза „Борча". Целта навлезе за кратко в националното въздушно пространство – източно от град Сулина, над Черно море – преди да премине в украинското въздушно пространство", уточниха от ведомството.

Местните жители в източните и северните части на окръг Тулча са получили предупредително съобщение за опасност от падащи от небето обекти чрез системата Ро-Алърт в 10:19 ч. местно (и българско) време. Въздушната тревогата е била отменена в 11:22 ч.

Това е вторият инцидент, обявен днес от Министерството на националната отбрана на Румъния. По-рано сутринта радарите засякоха три дрона, летящи близо до град Вилково, на украинска територия и в близост до румънската граница, предава БТА.