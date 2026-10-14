ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Гърция осъди атаките срещу кораби в Черно море и и...

Времето София 12° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23732572 www.24chasa.bg

Европейската комисия отпусна близо 3 млрд. евро за дронове и ракети за Украйна

1364
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Урсула фон дер Лайен СНИМКА: Х/@vonderleyen (архив)

Европейската комисия съобщи, че е отпуснала 2,86 милиарда евро на Украйна за дронове и системи за противовъздушна отбрана, ракети, радари, системи за електронна война и боеприпаси.

Русия не напредва на фронта и продължава да увеличава въздушните удари, жестоко насочени срещу украински цивилни и инфраструктура, заявява по този повод председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, цитирана в съобщението.

Заемът от общо 90 млрд. евро за Украйна включва 60 млрд. евро за отбрана, отбелязва Комисията. За тази година се предвижда 28,3 млрд. евро да бъдат предоставени на украинската отбранителна промишленост.

От 2022 г. ЕС е предоставил на Украйна обща подкрепа за 231,5 млрд. евро, включително 3,8 млрд. евро от постъпленията от запорираното с европейските санкции руско имущество, се допълва в съобщението, предава БТА.

Урсула фон дер Лайен СНИМКА: Х/@vonderleyen (архив)

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

MILA.BG

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание