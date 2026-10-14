Европейската комисия отпусна близо 3 млрд. евро за дронове и ракети за Украйна

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Европейската комисия съобщи, че е отпуснала 2,86 милиарда евро на Украйна за дронове и системи за противовъздушна отбрана, ракети, радари, системи за електронна война и боеприпаси.

Русия не напредва на фронта и продължава да увеличава въздушните удари, жестоко насочени срещу украински цивилни и инфраструктура, заявява по този повод председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, цитирана в съобщението.

Заемът от общо 90 млрд. евро за Украйна включва 60 млрд. евро за отбрана, отбелязва Комисията. За тази година се предвижда 28,3 млрд. евро да бъдат предоставени на украинската отбранителна промишленост.

От 2022 г. ЕС е предоставил на Украйна обща подкрепа за 231,5 млрд. евро, включително 3,8 млрд. евро от постъпленията от запорираното с европейските санкции руско имущество, се допълва в съобщението, предава БТА.