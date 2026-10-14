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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23732656 www.24chasa.bg

Франция осъди атаките с дронове срещу кораби край България и Румъния

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Франция СНИМКА: Pixabay

Франция най-остро осъжда неприемливите атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море през последните дни край бреговете на България и Румъния, пише в изявление на френското Министерство на външните работи.

Тази поредна безотговорна ескалация представлява грубо нарушение на международното право.

Зачестяването на нападенията срещу гражданското корабоплаване и търговски кораби в Черно море, които отнемат животи, е неприемливо. То още веднъж демонстрира, че руската агресивна война срещу Украйна представлява заплаха за сигурността на Европейския съюз и НАТО като цяло, посочва Министерството, цитирано от БТА.

Франция е решена да продължи с непоколебимата си подкрепа за Украйна и повтаря призива си за мораториум върху ударите в Черно море.

Франция изразява пълна солидарност с Румъния и България. Тяхната сигурност е наш приоритет и трябва да бъде гарантирана, се допълва в изявлението.

Франция СНИМКА: Pixabay

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