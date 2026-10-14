Турция направи първа стъпка към безвизов режим с ЕС с мерки за защита на личните данни

Турция направи първата си конкретна стъпка за получаване на визов безвизов режим от Европейския съюз (ЕС) в рамките на новия стратегически подход, обявен през август, съобщиха турски медии.

По темата вестник „Хюриет" уточнява, че е изготвен нов законопроект относно защитата на личните данни, което е един шестте от все още неизпълнени критерия, поставени от ЕС пред Анкара преди 13 години.

Благодарение на това усилие за привеждане на законодателството в съответствие с европейските стандарти най-сетне се стигна до етапа на технически преговори с Европейската комисия (ЕК), допълва изданието.

Според вестника се очаква ангажираните в процеса министерства от Турция и представители на ЕК да се срещнат в най-кратки срокове. Преговорите са една от първите стъпки в процеса относно този критерий и ще бъдат определящи за следващите етапи, съобщава „Хюриет", уточнявайки, че от години насам ЕС настоява Законът за защита на личните данни да бъде приведен в съответствие с европейските стандарти.

Мнението на Европейската комисия, която ще оцени потенциала на извършената работа за да отговори на очакванията, е от решаващо значение за продължаването на процеса, твърди вестникът, като посочва, че има вероятност Турция да поиска гъвкавост по определени елементи от критерия, предава БТА.

„Хюриет" припомня, че Турция е изправена пред изпълнението на общо още 6 критерия преди получаването на желания от нея безвизов режим.

От страната се очаква да направи промени в антитерористичното законодателство, да постигне споразумение с Европол, да отбележи стъпки в борбата с корупцията, да осъществи сътрудничество в сферата на правосъдието с всички страни от ЕС, да прилага Споразумението за реадмисия във всички негови елементи и да приведе правните разпоредби относно личните данни в съответствие с европейските стандарти, обобщава изданието.

Турските медии припомнят също, че от общо 72 критерия за визова либерализация с ЕС, Турция е изпълнила 66 от тях и, че процесът е придобил нов тласък, след като вицепрезидентът на Турция Джевдет Йълмаз обяви официално през август, че е задействан междуведомствен механизъм за изпълнение и на оставащите 6 критерия.