ЕК не отчита спиране на разузнавателния обмен с Украйна

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Европейската комисия няма данни споделянето на разузнавателна информация с Украйна да е прекратено. Това заяви говорител на институцията на пресконференция в отговор на въпроси, свързани с изявления на украинския президент Володимир Зеленски и американския държавен глава Доналд Тръмп.

На фона на твърденията, че услугата Starlink в Украйна е била ограничена през изминалата нощ, говорителят уточни, че страните от Европейския съюз осигуряват на Киев достъп до спътници за обмен на криптирани правителствени съобщения.

От следващата година ще има възможност към тази система да бъдат включени и частни спътници. Очаква се от 2029 г. европейската спътникова система да може изцяло да покрива нуждите от криптирани спътникови комуникации и данни за отбранителни цели, предава БТА.

Дотогава Украйна се предвижда да разполага с пълен достъп до европейската спътникова система за правителствени нужди, допълни говорителят на ЕК.

По повод руските удари по украински цели през последните дни той заяви, че подобни действия не са характерни за държава, която се стреми към постигане на мир.