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Путин свиква високопоставени представители за разговори по киберсигурността

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Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс

Руският президент Владимир Путин ще обсъди въпроси, свързани с киберсигурността, с високопоставени длъжностни лица, съобщи на пресконференция говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

Песков отбеляза, че макар и това да е все по-належащ проблем, днешното заседание не е свикано заради вълната от украински атаки с дронове срещу руски центрове за данни.

„Технологиите за изкуствен интелект носят много ползи и предимства и повишават ефективността. Но в същото време, разбира се, опитите на редица държави да използват тези нови технологии, за да ги превърнат в оръжие, крият заплахи за цели икономически сектори на всяка страна", каза говорителят на Кремъл.

„Ние, разбира се, не сме изключение и трябва да сме готови за тези предизвикателства. Ето защо президентът свиква тази среща", добави Песков.

По думите му заседанието не е свързано с ударите, които миналата седмица Украйна нанесе по четири руски центъра за данни. Три от поразените центрове са на технологичния концерн „Яндекс", четвъртият е на „Сбербанк".

„Не, това е среща с много по-систематичен характер. Не е свързана с тези единични изолирани атаки", каза Песков.

В заседанието ще участват министри, висши служители по сигурността, главният изпълнителен директор на „Сбербанк" Герман Греф и ръководителката на Руската централна банка Елвира Набиулина, предава БТА.

Владимир Путин СНИМКА: Ройтерс

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