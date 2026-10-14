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Гърция осъди атаките срещу кораби в Черно море и изрази солидарност с България

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Гърция СНИМКА: Pixabay

Гръцкото Министерство на външните работи изразява категоричното осъждане от страна на Гърция на неотдавнашните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, като подчертава рисковете, които те създават за човешкия живот и безопасността на корабоплаването, съобщи гръцката телевизия „Скай".

В свое съобщение външното министерство посочва, че атаките излагат на опасност екипажите на търговските кораби, застрашават морската сигурност и подкопават свободното и безопасно корабоплаване в региона.

„Гърция категорично осъжда неотдавнашните атаки с дронове срещу търговски кораби в близост до бреговете на България. Тези атаки излагат на риск човешки животи, застрашават морската сигурност и подкопават безопасността на корабоплаването в Черно море", се посочва в съобщението", цитирано от „Скай".

Същевременно Атина подчертава, че зачитането на международното право, включително морското право, е от основополагащо значение.

„Гърция изразява солидарността си с България, приветства незабавната реакция на спасителните служби и подчертава необходимостта от търсене на отговорност от виновните", допълва Министерството на външните работи, цитирано от БТА.

Съобщението е публикувано и на страницата на Министерството на външните работи на Гърция в социалната мрежа „Екс".

Във вторник българският премиерът Румен Радев съобщи за нови атаки с дронове срещу два кораба в Черно море. В началото на октомври други два търговски кораба също бяха атакувани с морски и въздушни дронове в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Гърция СНИМКА: Pixabay

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