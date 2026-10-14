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Зеленски пристигна във Великобритания

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Володимир Зеленски КАДЪР: Фейсбук/Володимир Зеленський﻿

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна днес на посещение във Великобритания, съобщи държавният глава на Украйна във Фейсбук, предаде Укринформ.

„Вече съм във Великобритания заедно с екипа си. Днес е насрочена аудиенция при Негово Величество крал Чарлз Трети. Предстои също така важна среща с премиера Анди Бърнам. Ще обсъдим широк спектър от въпроси, свързани със сигурността. Подготвяме решения, които ще ни укрепят. Благодаря на краля, на премиера и на цяла Великобритания за подкрепата!“, написа Зеленски.

По-рано Серхий Никифоров, говорителят на украинския президент, потвърди, че държавният глава е отпътувал за Великобритания със самолет от полския град Жешув. Това се случи за първи път от юни, когато полският президент Карол Навроцки лиши Зеленски от ордена „Бял орел“ заради наименуването на подразделение от Въоръжените сили на Украйна на „героите на УПА“.

Предишната визита на Зеленски във Великобритания се състоя на 27 юли, припомня Укринформ, цитирана от БТА. 

Агенцията отбелязва, че британското правителство е съобщило днес, че ще ускори доставките за Украйна на леки многоцелеви ракети британско производство (LMM), които са доказали висока ефективност срещу реактивни дронове.

Володимир Зеленски КАДЪР: Фейсбук/Володимир Зеленський﻿

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