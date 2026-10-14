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Украйна: Освободихме 16 населени места в Донецка област

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Украйна СНИМКА: Пиксабей

Украинската армия е освободила 16 населени места от руските сили в източната Донецка област при последното си контранастъпление. Това съобщи днес висш украински командир, цитиран от Ройтерс.

Трети армейски корпус на Украйна провежда операция, обявена миналия месец, за изтласкване на руските войски северно от стратегическия град Славянск, който е един от двата основни опорни пункта в т. нар. пояс от укрепления на украинската отбрана в източната част на страната.

Бригаден генерал Андрий Билецки заяви, че при последните украински атаки са освободени още три села на около 30 километра северно от Славянск. Така общата площ на отвоюваните територии е достигнала 277 квадратни километра, а броят на освободените населени места - 16.

"Планът на Кремъл за завземане на Донецка и Луганска област няма да бъде осъществен в обозримо бъдеще“, заяви във видеообръщение Билецки.

Русия, чието настъпление на бойното поле се е забавило през тази година, настоява Украйна да ѝ отстъпи оставащите под украински контрол около 20% от Донецка област като условие за прекратяване на бойните действия, отбелязва Ройтерс, цитирана от БТА. 

Донецка и Луганска област, които заедно образуват богатия на полезни изкопаеми регион Донбас, са почти изцяло окупирани от Русия.

Украинската операция, наречена "Вивалди“, е част от усилията на Киев да си върне инициативата на фронта през петата година от войната, включително чрез използване на нови технологии и тактики.

Ройтерс отбелязва, че не е успяла да потвърди независимо съобщенията за развитието на бойните действия.

Междувременно Украйна обвини компанията "Спейс Екс“ на Илон Мъск, че е ограничила услугите на сателитната система "Старлинк“, което е затруднило използването на украински дронове. 

Обвинението идва на фона на масираните руски ракетни удари срещу енергийната инфраструктура на страната.

Украйна СНИМКА: Пиксабей

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