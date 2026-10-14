Мъж е загинал заради проливните дъждове на остров Родос (Видео)

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Мъж на 25 години е загинал на остров Родос, който е силно засегнат от проливните дъждове, които обхванаха значителна част от Гърция, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Жертвата е извадена от морето в район, където водите са отнесли три или четири автомобила. Според информацията на телевизията загиналият е служител в хотел. Предполага се, че той също е бил повлечен от придошлите води.

На острова противопожарните служби са се намесили, за да освободят пътниците на блокирани от водите автомобили.

Освен с интензивни валежи вълната от лошо време в страната се характеризира и с бурен вятър, който на места достига до десета степен по скалата на Бофорт.

Движението на фериботите в засегнатите региони, включително от пристанищата Пирея и Лаврион край Атина, е спряно, а училищата са затворени. Гръцката национална метеорологична служба повиши степента на опасността от оранжев на червен код за регионалните единици Евбея, Спорадските острови, Атика, Южно Егейско море, Крит, Самос, Икария и на полуостров Пелопонес. Морските маршрути до Цикладските острови, Додеканезите и Крит не се изпълняват. Μεγάλες καταστροφές στην #Ρόδο από την ισχυρή #κακοκαιρία . Βίντεο : Giorgos despotakis https://t.co/JF9Xqbjohx — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) October 14, 2026

Особено интензивни са атмосферните явления на островите Евбея и Скиатос, където са прелели реки и потоци и има отнесени автомобили.