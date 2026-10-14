Поне трима убити и 12 ранени при руска атака срещу град Луцк

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Най-малко трима бяха убити, а 12 – ранени при руска атака с дронове срещу украинския град Луцк, предаде Укринформ, като се позова на публикация на временно изпълняващия длъжността областен управител на Волинска област Роман Романюк.

„За съжаление, трима души загинаха, след като отломки от дрон поразиха склад за търговия на „Еврогурт“ (украинска търговска верига – бел. ред.) Двама души бяха открити (мъртви) на мястото на инцидента. Още един човек почина в болница“, пише в изявлението на Романюк. В текста се посочва, че най-малко 10 души са били ранени.

Пламъците, обхванали склада, вече са потушени, а спасителни екипи продължават да разчистват отломките, съобщава БТА.

Изпълняващият длъжността областен управител съобщи и за ранено дете и възрастен при руски удар по 9-етажен жилищен блок.