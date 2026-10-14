Домбровскис: Украйна е изправена пред недостиг на финансиране през 2027 г.

Украйна е изправена пред недостиг на финансиране през 2027 г., а Европейският съюз се опитва да осигури допълнителни средства за страната по време на срещите на Международния валутен фонд (МВФ) и финансовите министри на Г-7 тази седмица в Банкок. Това заяви европейският комисар по икономиката Валдис Домбровскис, цитиран от Ройтерс.

Финансирането за Украйна за 2026 г. вече е осигурено, като ЕС е готов да изплати 31 млрд. евро веднага, щом Киев одобри договорените реформи.

Въпреки че ЕС вече е обещал още 45 млрд. евро за Украйна през 2027 г., нуждите на страната ще бъдат значително по-големи. Затова ЕС полага усилия да организира допълнително финансиране от държави като Норвегия, Швейцария, Канада, Япония и Великобритания, пише БТА.

„Това е една от темите, които обсъждаме на срещите на МВФ и Г-7, където се стремим да мобилизираме подкрепа от други партньори“, заяви Домбровскис пред Ройтерс в кулоарите на срещите на МВФ в Банкок.

„От самото начало подчертаваме, че Европейският съюз има за цел да покрие приблизително две трети от финансовите потребности на Украйна и очакваме другите партньори да осигурят останалата част“, добави той.

За да даде повече време на останалите партньори да се включат, ЕС планира да ускори изплащането на предвидените за Украйна 45 млрд. евро през следващата година. Процесът обаче се усложнява от факта, че съюзът все още уточнява размера на финансовите потребности на страната за 2027 година.

„Струва си да се отбележи, че има разлика между военната помощ за Украйна, обещана от редица държави членки на НАТО, и действително предоставената подкрепа, и намаляването на тази разлика би допринесло значително за покриването на военните финансови нужди на Украйна“, заяви Домбровскис.

Той посочи Норвегия като положителен пример за значителна подкрепа. „Норвегия обеща още 9 млрд. евро за следващата година и предостави сходна сума и тази година, което е изключително значителна помощ“, каза той.

Попитан дали други държави също помагат, но в недостатъчна степен, Домбровскис отговори: „Казано направо – да.“