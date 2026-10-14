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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23734071 www.24chasa.bg

САЩ: Няма промяна при споделянето на разузнавателна информация с Украйна

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САЩ СНИМКА: Pixabay

Няма "никаква промяна" при споделянето на военна разузнавателна информация от САЩ с Украйна, заяви американски представител пред Франс прес, след като Киев съобщи, че не е получавал предупреждения за предстоящи руски атаки.

"САЩ не са променили политиката си по отношение на споделянето на разузнавателна информация със своите съюзници и партньори, каквато е Украйна", каза американският представител, цитиран от БТА. 

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте също се позова на изявление на американския президент Доналд Тръмп от вчера, потвърждаващо, че Вашингтон продължава да споделя разузнавателна информация с Киев.

"Ние им помагаме. Помагаме им и споделяме разузнавателна информация", каза Тръмп.

Украйна разчита на западното и по-специално на американското военно разузнаване, за да засича руски атаки и да нанася удари по цели. Неотдавнашното напрежение между украинския президент Володимир Зеленски и американския му колега, който изрази подкрепа за смяната на украинския лидер, породи опасения в Киев, че тази жизненоважна подкрепа може да отслабне.

Руснаците не само разрушават енергийната ни инфраструктура, но Украйна дори не получава предварителни предупреждения за изстрелването на балистични ракети“, заяви украинският президент.

Високопоставен украински представител заяви пред АФП днес, че Вашингтон е заплашил да спре споделянето на разузнавателна информация с Киев, ако Украйна не прекрати ударите си по руски петролни рафинерии.

САЩ СНИМКА: Pixabay

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