Иззеха робота на двама младежи, ползвали го за опипване на тийнейджърка

Германската полиция започна разследване срещу двама младежи, заподозрени, че са управлявали робот, който според обвиненията е опипвал 16-годишно момиче.

Полицията в Кьолн е конфискувала червено-златистия робот, който според твърденията е хванал момичето за задните части и е извършвал движения с таза към нея, преди тя да извика и да се отдалечи, съобщава Би Би Си.

Полицията в провинция Северен Рейн-Вестфалия съобщи, че се предполага, че 16-годишният собственик на робота и неговият 19-годишен придружител са излъчвали случилото се на живо в социалните мрежи и са коментирали действията му.

Според съобщение на полицията във Фейсбук роботът, висок 120 см, се приближил до момичето в гръб малко преди полунощ местно време (23:00 ч. британско време) в събота. По това време тя била с приятелките си.

Инцидентът станал пред заведение за бързо хранене близо до центъра на града, уточняват от полицията. Сигналът бил подаден до спешните служби, а малко по-късно полицаите открили момчето и 19-годишния мъж, срещу когото също се води разследване, на една пресечка от мястото. Роботът бил намерен в багажната част на автомобил, където момчето го било поставило, съобщиха от полицията.

На публикувана от полицията снимка се вижда роботът с черни мустаци, верижка със златист цвят и бял потник.

Заедно с робота полицията е иззела и два мобилни телефона, принадлежащи на заподозрените. Разследващите се опитват да установят дали някой умишлено е управлявал движенията на робота по време на инцидента.

В последваща публикация във Фейсбук полицията предупреди, че някои от коментарите в социалните мрежи по случая „могат да преминат границата и в най-лошия случай да представляват престъпление".