Опозицията в Скопие: Пуснаха Ива да мине границата след договорка под масата с България

Казусът с Ива Михайлова влезе в политическите „престрелки" в Северна Македония. В две изявления днес от опозиционния СДСМ отправиха обвинения към правителството в Скопие, твърдейки, че съдебната система в страната се използва за политически кампании и законите не важат еднакво за всички граждани, а това, че Ива Михайлова е напусната страната, "е резултат от договорки под масата" с България.

„Зад гърба на народа постигнаха споразумение с България и пуснаха Ива Михайлова да премине границата. (Министърът на външните работи и външната търговия Тимчо) Муцунски преговаряше, (министърът на вътрешните работи Панче) Тошковски я пусна, а (премиерът на Северна Македония Християн) Мицкоски даде „амин". Вместо Тошковски да бъде подведен под отговорност, народът сега гледа театър. Привикват българския посланик, издават заповед за арест, търсят задържане (под стража), прехвърлят отговорност на някой друг, водят медийна кампания, обвиняват Филипче, Заев, СДСМ", реагираха от СДСМ, от където за пореден ден поискаха оставката на министъра на вътрешните работи Панче Тошковски.

От Либерално-демократическата партия (ЛДП) определиха случая с Ива Михайлова като „трагикомедия, в която системата е напълно парализирана".

„В същия ден, в който съдът и прокуратурата поискаха ново задържане за бегълката Ива Михайлова, бившият беглец (и бивш вицепремиер, срещу когото в страната се води дело за злоупотреба със служебно положение - б.а.) Артан Груби излезе от ареста усмихнат. Докато държавната граница е пропусклива, през която хора могат да излизат в чужбина с обикновена македонска лична карта и без записи, ключовият въпрос е: някой виждал ли е премиера Мицкоски?", реагираха от ЛДП.

Бившият първи вицепремиер Артан Груби беше освободен от домашен арест вчера и беше посрещнат скопската община Чаир от своите съграждани с факли и димни бомби.

Реакцията на ВМРО-ДПМНЕ гласи, че опозиционния СДСМ „за пореден път игра за България чрез (председателя на партията Венко) Филипче и (бившия премиер и бивш председател на СДСМ Зоран) Заев".

„Единствените, които са щастливи и които се радват на бягството на Ива Михайлова в съседна България, са (българският премиер) Румен Радев, Венко Филипче и Зоран Заев. А лекарят, поставил диагнозата на Ива Михайлова, е д-р Иван Барбов, който беше назначен за директор на Неврологичната клиника (в Скопие) през 2017 г. от Зоран Заев и Венко Филипче", заявиха от ВМРО-ДПМНЕ.

Според управляващата партия д-р Иван Барбов е изготвил медицинското заключение, че методът за лечение на Ива Михайлова не се прилага в Северна Македония, но се прилага в България.

„Очакваме процедура (...) и разследване на този случай, в който подозираме, че Филипче и Заев са замесени чрез техния лекар Барбов и зад цялата тази операция стои именно България и Румен Радев", казват от управляващата партия, откъдето публикуваха документите, с които на Ива Михайлова е препоръчано лечението в България, Турция или Израел на травмите, получени вследствие на катастрофата с нейно участие, за която се води дело.

Името на лекаря се появи и в различни медийни публикации, като част от тях посочват, че той е специализирал в България, а в интервю за „Свободен печат" д-р Барбов казва, че не е знаел, че Ива Михайлова е обвиняема по дело за катастрофа със смъртен случай, но дори и да го е знаел, като лекар е длъжен да помогне за заболяването.

По думите му Михайлова е имала фрактура на един от прешлените, лекувана е в Клиниката по неврология в Скопие и е насочена за лечение в България, тъй като е имала здравно осигуряване в България. Медицинското становище не е уважено от съда в Кочани и Апелативния съд, които отказаха документите на Ива Михайлова да бъдат върнати, за да бъде осъществено лечението, което в Северна Македония не се прилага.

Срещу 23-годишната Ива Михайлова в Кочани, Република Северна Македония, се води дело за участие в катастрофа със смъртен случай, при която има и други пострадали, сред които и самата тя. Михайлова е гражданин на България и на Северна Македония и след катастрофата, случила се в началото на октомври миналата година, и двата ѝ паспорта са отнети и има наложена забрана да напуска Кочани.

В понеделник сутринта стана ясно, че Ива Михайлова се намира в България. Пред българските медии тя и българският ѝ адвокат Николай Димитров казват, че са влезли в България през граничен пункт, а Михайлова се е легитимирала с личните си карти, издадени от Северна Македония и България. Според МВР в Северна Македония обаче в системата на Гранична полиция излизането ѝ от страната не е регистрирано, а съдът в Кочани вчера прие промяна на мярката й за неотклонение на "задържане под стража" за 30 дни и тя беше обявена за международно издирване.