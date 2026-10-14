Нетаняху призна, че шефът на египетското разузнаване е бил в Израел дни преди атаката на 7 октомври

Израелският премиер Бенямин Нетаняху призна, че тогавашният ръководител на египетското разузнаване Абас Камел е пристигнал в Израел на 26 септември 2023 г. – 11 дни преди атаката на „Хамас" от 7 октомври, но отрече двамата да са се срещали. В интервю за „Канал 14" във вторник вечерта Нетаняху заяви, че по това време е присъствал на възпоменателна церемония за загиналите израелски войници, пише ynetnews.

Според публикации на израелски и американски медии Камел е пристигнал, за да предупреди израелската страна за подготвяна мащабна атака на „Хамас" от ивицата Газа. Разследване на списание The Atlantic съобщава, че самолет, свързан с египетското разузнаване, е кацнал на летище „Бен Гурион" и е останал там само 67 минути, преди да отпътува за Кайро. Според бивш израелски служител необичайно краткото посещение само по себе си е трябвало да покаже спешността на предупреждението.

Нетаняху твърди, че не е могъл да се срещне с египетския представител, тъй като е участвал в церемония в Йерусалим по повод 50-ата годишнина от войната от Йом Кипур. По информация на The Atlantic обаче събитието се е състояло около два часа след пристигането на Камел. По време на церемонията премиерът заявява: „Като основен урок от тази война ние не пренебрегваме нито една заплаха".

Бившият ръководител на „Мосад" Давид Барнеа, бившият директор на службата за вътрешна сигурност Шин Бет Ронен Бар и бившият ръководител на Съвета за национална сигурност Цахи Ханегби отрекоха да са се срещали с Камел. От „Мосад" също заявиха, че нито един представител на службата не е имал среща с египетския разузнавач. Бившият координатор на правителствените дейности в палестинските територии Гасан Алиан също отрече да се е срещал с него.

Председателят на израелския парламент Амир Охана предположи, че Камел може да се е срещнал с някой от ръководителите на службите за сигурност. Началникът на генералния щаб на израелската армия, директорът на „Мосад", ръководителят на Шин Бет и полицейският комисар обаче са присъствали на церемонията заедно с Нетаняху и президента Ицхак Херцог.

Бивш високопоставен израелски служител заяви, че е малко вероятно ръководителят на египетското разузнаване да пристигне в Израел, без да се срещне с премиера. По думите му посещението на толкова високопоставен представител обичайно би включвало срещи както с министър-председателя, така и с президента. Той призова да бъдат проверени записите от камерите, цифровите данни за движението на хората в охраняваните зони и документите за пристигането на самолета, за да се установи кой е посрещнал египетската делегация.

Синът на премиера Яир Нетаняху защити баща си в публикация в социалната мрежа X. Според него критиките се основават на погрешно тълкуване на думите на премиера, който имал предвид, че не се среща насаме с ръководител на чуждо разузнаване. Той попита кой действително се е срещнал с Камел и защо информацията не е била разкрита на премиера и обществеността през последните три години.

Още два дни след атаката от 7 октомври 2023 г. журналистката Смадар Пери от Ynet съобщи, позовавайки се на информация за египетско предупреждение, че Камел се е свързал с канцеларията на Нетаняху и е предал сигнал за очаквана „необичайна ситуация, мащабна операция" от Газа. Тогава канцеларията на премиера отрече информацията. Според публикация на The Wall Street Journal Камел се е обадил на Нетаняху и в началото на октомври, за да го предупреди за предстояща атака, след като две по-ранни предупреждения от Египет не били взети под внимание.

Въпреки новите публикации Нетаняху продължава да отрича, че е разговарял с Камел. Въпросът кой е приел египетския представител и какво точно е било предадено на израелската страна остава без публичен отговор, докато разминаванията между официалните изявления и медийните разследвания засилват натиска за изясняване на обстоятелствата около предупрежденията преди атаката от 7 октомври.