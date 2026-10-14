Израелският президент не смята да атакува Иран преди изборите

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Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че не е склонен на превантивни удари срещу Иран преди парламентарните избори в Израел на 27 октомври, но предупреди Техеран и прокситата му също да не атакуват Израел, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"За нас това не е подходящ вариант, не го разглеждаме", каза Нетаняху в интервю за израелското военно радио, запитан за възможността за превантивни удари и за твърденията на свои политически опоненти, че търси военна конфронтация преди изборите.

"Дори ако Иран изстреля ракети срещу нас, те отново ще обвинят мен", каза израелският премиер.

Нетаняху повтори предишни свои предупреждения към Иран, че Израел ще отговори твърдо, ако бъде атакуван.

Той не пожела да даде повече подробности за възможността за превантивен удар след изборите или за неотдавнашните си разговори с Вашингтон за Иран.

САЩ и Иран са във война от 28 февруари, когато Вашингтон и Тел Авив атакуваха Техеран, а той отговори с удари по Израел и страните от Персийския залив, припомня Ройтерс.

Иран и Израел не са си разменяли удари от юни насам.

Запитан дали Израел помага на Саудитска Арабия във военните действия срещу свързаните с Иран йеменски бунтовници хуси, Нетаняху отговори: "Не искам да навлизам в тази материя. Мога само да ви кажа, че много държави в Близкия изток се обръщат към нас, следвайки нашите огромни успехи и значими постижения".

Нетаняху каза също, че прокситата на Иран готвят атаки срещу Израел преди изборите, посочва Ройтерс.

Жена е загинала при нов израелски удар срещу град Газа, съобщи палестинската информационна агенция УАФА, цитирана от ДПА.

При нападението са били ранени и други хора и е поразена сграда.

Говорителка на израелската армия потвърди, че тази сутрин е бил нанесен удар в района, насочен срещу член на палестинското ислямистко движение "Хамас". По думите ѝ резултатите от операцията все още се изясняват.

Израелските въоръжени сили съобщиха също, че вчера са убили командир на "Хамас" при въздушен удар в град Газа. Според армията той е бил сред бойците, държали отвлечени от Израел заложници, и е подготвял нападения срещу израелски военнослужещи и цивилни.

Информацията не може да бъде потвърдена от независими източници.

Въпреки че от октомври 2025 г. официално е в сила споразумение за прекратяване на огъня в ивицата Газа, смъртоносните нападения продължават. През последните седмици израелската армия отново засили въздушните удари, като твърди, че те са насочени срещу високопоставени представители на "Хамас", включително участници в нападенията срещу Израел от 7 октомври 2023 г.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху е наредил на армията да ликвидира всички останали около 2000 участници в тези нападения. Тогава на израелска територия са проникнали между 5000 и 6000 бойци, според израелските власти.

По данни на контролираното от "Хамас" здравно министерство в Газа от влизането в сила на примирието са загинали около 1500 палестинци.

Израелският вестник "Маарив" съобщи наскоро, че през същия период израелската армия е убила около 750 членове на въоръжени организации, сред които и командири на "Хамас". Според изданието движението досега не е предприело ответни действия в отговор на тези целенасочени удари.