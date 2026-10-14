Големи банки в САЩ закриват сметки на организации, подкрепящи Тръмп

Част от критериите за откриване на нарушения са добавени след щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г.

Големи американски банки закриват сметки и отказват кредити на организации и компании заради политическите им възгледи, религиозните им убеждения или дейността им. Сред засегнатите са търговци, продаващи стоки с послания в подкрепа на президента на САЩ Доналд Тръмп, християнски организации, консервативни групи и компании от оръжейния и петролния сектор. Това показва доклад на американския банков регулатор, цитиран от вестник „Ню Йорк пост".

Проверката на Службата на контрольора на валутата (OCC) обхваща 100 000 жалби и 50 000 вътрешни банкови документи. Според публикувания в сряда доклад „Гарантиране на справедливо банкиране за всички американци" клиенти са лишавани от достъп до финансови услуги между 2020 и 2025 г. заради политически, социални или религиозни убеждения.

Сред посочените финансови институции са JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC, TD Bank и BMO Bank. В някои случаи банките обосновават решенията си с т.нар. репутационен риск – опасения от негативни публикации, протести, критики от активистки организации или ответни действия от страна на регулатори и политици.

Един от примерите в доклада е свързан с платежната система WePay, собственост на JPMorgan Chase. Тя закрива сметката на търговец, продаващ артикули с послания в подкрепа на Тръмп и движението MAGA („Да направим Америка отново велика"). Компанията определя стоките като съдържание, което насърчава омраза, насилие или расова нетърпимост.

Вътрешната система за проверка на WePay редовно маркира думи и изрази като „MAGA", „Make America Great" и „America First", когато те се появяват в профили на търговци, сайтове или информация за транзакции. Част от критериите за откриване на предполагаеми нарушения са добавени след щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г.

WePay закрива сметки и на търговец, продаващ тениски и шапки с консервативни и републикански послания. Сред артикулите, които предизвикват подозрения, са тениска с надпис „Байдън е нелегитимен", стикерът „Голямата лъжа" и знаме с посланието „Тръмп спечели".

Докладът описва и случаи на натиск върху християнски организации заради позициите им по въпроси като абортите, правата на ЛГБТ общността и традиционните семейни ценности. WePay например закрива сметка на религиозна организация, след като тя е определена като екстремистка група, проповядваща омраза, от Southern Poverty Law Center. Във вътрешната система на банката организацията е описана като дясна, религиозна и консервативна, с категорични анти-ЛГБТК послания.

Друг случай засяга християнин, който събира средства за съдебно оспорване на антидискриминационни закони. PNC пък отказва кредитна линия на успешна медийна компания, след като екипът ѝ по екологични, социални и управленски въпроси установява, че един от собствениците финансира християнски консервативни организации. Друг собственик е определен като консервативен политически коментатор. Служител на банката заявява, че е трудно да се оправдае партньорство с компания, чиито собственици публично изразяват позиции, противоречащи на ценностите на PNC.

Wells Fargo оказва натиск върху платежен посредник да прекрати обслужването на религиозна организация заради позицията ѝ по въпроса за еднополовите бракове. Банката отказва и финансиране на две оръжейни компании, като служителите изразяват опасения от реакция на администрацията на Джо Байдън и критики от противници на оръжията и членове на Конгреса.

В доклада се посочва, че Bank of America прекратява банковите си отношения с компании, управляващи частни затвори, позовавайки се на „променящите се нагласи на политиците". Само няколко месеца след завръщането на Тръмп в Белия дом банката се опитва да възстанови една от сметките.

Регулаторът обаче установява, че финансови услуги са отказвани и на организации от противоположния политически спектър. Capital One например отказва обслужване на организация, насърчаваща репродуктивните права, тъй като ги свързва с абортите и Демократическата партия. Банката отказва услуги и на организация за правото на притежание на оръжие заради опасения, че това може да изглежда като подкрепа за нейните позиции.

И деветте банки заявяват пред OCC, че променят практиките си. Регулаторът обаче смята, че предприетите мерки не са достатъчни, и посочва, че нито една от институциите не признава напълно и публично използването на финансовите услуги срещу американци заради техните убеждения.

В сряда Бюрото за финансова защита на потребителите (CFPB) обявява, че започва разследване на банките и ще провери дали са нарушили федералните закони за защита на потребителите. Временно изпълняващият длъжността директор Марк Паолета заявява, че е недопустимо американци да бъдат набелязвани заради политическите, социалните или религиозните си възгледи. Той обещава институцията да предприеме необходимите действия при установени нарушения.

Контрольорът на валутата Джонатан Гулд заявява, че докладът предоставя доказателства, че най-големите банки в страната отказват услуги и дискриминират клиенти и законно действащи компании. OCC обмисля допълнителни мерки срещу подобни практики.

Проверката е извършена след изпълнителна заповед на президента Доналд Тръмп от 7 август 2025 г., която задължава федералните банкови регулатори да противодействат на политически мотивираното или незаконното лишаване от банкови услуги.

Тръмп съди JPMorgan Chase и главния ѝ изпълнителен директор Джейми Даймън за 5 млрд. долара, като твърди, че сметките му са закрити през 2021 г. по политически причини след щурма на Капитолия. Мелания, Ерик и Барън Тръмп също заявяват, че са лишени от банково обслужване, както и няколко компании на семейството.

От JPMorgan Chase заявяват, че процесът за проверка на клиенти на WePay, придобита преди години и впоследствие закрита, не отговаря на очакванията на банката. Според говорител на финансовата институция проблемът е установен и отстранен, а политиките ѝ забраняват дискриминацията на клиенти заради политически или религиозни възгледи.