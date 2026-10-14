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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23734944 www.24chasa.bg

Лекарите на папата: Вече ходи след операцията, възстановяването върви по план

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Папа Лъв XIV Снимка: СНИМКА: ГЕТИ

Папа Лъв XIV вече е започнал да ходи и се е върнал към нормалното хранене след операцията за отстраняване на долния дял на десния му бял дроб, съобщиха лекарите му, цитирани от Би Би Си. 

Възстановяването на 71-годишния понтифекс „протича според очакванията", се посочва в съобщение на Ватикана.
Операцията е продължила около 90 минути и е извършена във вторник следобед в римската болница „Джемели". След интервенцията папата е диагностициран с рак на белия дроб. По-рано Ватиканът съобщи, че хирургичната процедура е преминала успешно и без усложнения.

Кръвните изследвания и рентгеновата снимка, направени рано в сряда, показват, че възстановяването му протича нормално, уточниха лекарите. Понтифексът е преминал и през дихателна физиотерапия.

Отстранен е целият долен дял на десния бял дроб на папата, „за да се гарантира радикалността на процедурата", съобщи Ватиканът след операцията.

„След операцията папата се събуди нормално и след кратък период на наблюдение се върна в стаята си", се казва съобщението от по-ран. Той е прекарал и спокойна нощ в болницата.

Очаква се Лъв XIV да остане в лечебното заведение около седмица, докато се възстановява.

Папа Лъв XIV

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