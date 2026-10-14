Македонският лекар на Ива Михайлова: Няма логика да се лекува тук, има българска здравна осигуровка

Препоръчал на момичето да се лекува в България по медицински и осигурителни причини

Ива Михайлова има българска здравна осигуровка, което е сред причините да й бъде препоръчано продължаване на лечението в България. За това съобщи нейният лекар - проф. д-р Иван Барбов. В интервю за „Слободен печат" той обяснява, че пациентката не е била здравноосигурена в Северна Македония, поради което е препоръчал тя да се лекува в чужбина.

Той добавя още, че препоръчал на момичето да осъществи лечението си в България по медицински и осигурителни причини, след като предписаната терапия не дала достатъчен резултат. Той обяснява още, че пациентката страдала от спастичност след пътнотранспортно произшествие и че е предложил да се обсъди възможността за поставяне на баклофенова помпа, съобщава VESTIMAK.mk.

Ива за първи път потърсила медицинска помощ по спешност в края на декември 2025 г. Дежурният лекар установил слабост в двата крака и пациентката била хоспитализирана. Преди това тя била прегледана и в болница „Систина", където лекарите установили фрактура на петия поясен прешлен.

Барбов разказва, че се включил в лечението ѝ, като били извършени необходимите изследвания. Пациентката била изписана преди Нова година, след което продължила да посещава контролни прегледи.

Ива има българска здравна осигуровка, което било една от причините да препоръча продължаване на лечението в България. Барбов обяснява, че пациентката не е била здравноосигурена в Северна Македония, поради което не било логично да се търси разрешение за лечение в чужбина чрез македонските механизми. Така насочването ѝ към България било продиктувано както от медицински и осигурителни съображения, така и от избора на самата пациентка.

Като част от лечението Барбов предписал медикаменти за намаляване на спастичността– състояние, характеризиращо се с повишен мускулен тонус. Терапията обаче не дала достатъчен резултат. Затова лекарят предложил да бъде обсъдена възможността за поставяне на баклофенова помпа – метод, който според него не се прилага в Северна Македония.

Барбов настоява, че медицинските му бележки и доклади са издадени законно и са вписани в съответната система. По думите му това може да бъде проверено. Той посочва, че съдът не е приел документите в рамките на производството, но според него това не обезсилва направените медицински записи и не отменя задълженията му като лекар при тяхното издаване.

Лекарят изразява и възмущението си от публичното разпространение на медицинския документ. Той заявява, че е бил потресен от случилото се, чувства се жертва на медийна кампания и се тревожи за себе си и семейството си.

Барбов отново подчертава, че водещата цел на препоръките му е била Ива да получи подходящо лечение. Той настоява, че стандартната медикаментозна терапия не е подобрила достатъчно състоянието ѝ и че именно това е наложило да бъде обсъдена възможността за прилагане на по-напреднал метод, какъвто е баклофеновата помпа.

В заключение лекарят повтаря, че препоръката за лечение в България е била обоснована от медицински и осигурителни причини. Той поддържа позицията си, че документите са издадени правилно и са регистрирани в системата, независимо че не са били приети от съда.