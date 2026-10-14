Украинец, обвинен за взривяването на "Северен поток", застана пред съда в Германия

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Украински гражданин, обвинен в съучастие в организирането на атаките срещу газопроводите "Северен поток" преди четири години, се изправи днес пред съда в Германия по обвинения, включващи и военни престъпления, като защитата му поиска делото да бъде прекратено, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Следеният с голям интерес процес – първият, в който участва един от предполагаемите извършители на атаките, извършени в Балтийско море през 2022 г. – започна във Висшия регионален съд в северния германски град Хамбург при значително международно медийно присъствие.

Подсъдимият, 50-годишният Сергий Кузнецов, е обвинен в предизвикване на експлозия с взривни вещества, унищожаване на инфраструктура и прекъсване на обществени услуги.

Тъй като по това време е служил като офицер в украинската армия и според прокуратурата е действал със знанието на украинските власти, обвиненията включват и военни престъпления.

Защитата поиска делото да бъде прекратено, като отхвърли обвинението във военни престъпления и изтъкна, че няма доказателства в подкрепа на твърдението, че Кузнецов е играл водеща роля в атаката.

Според обвинителния акт, прочетен в съда, Кузнецов е бил един от военнослужещите, които са замислили план от името на украинските власти за унищожаване на газопроводите, построени за транспортиране на руски природен газ към Германия.

Целта е била, както се твърди, да се нанесе вреда на военната машина на Русия малко след началото на нейното пълномащабно нашествие в Украйна.

Украинецът е обвинен, че е ръководил екип, включващ няколко професионални водолази, капитан и експерт по взривни вещества. Според обвинението групата е пренесла големи количества военни пластични експлозиви до водите край датския остров Борнхолм с ветроходна яхта, наета в северния германски град Рощок.

В близост до Борнхолм групата, според обвиненията, е прикрепила взривни устройства с часовников механизъм към газопроводите на морското дъно, които са детонирали на 26 септември 2022 г., нанасяйки сериозни щети както на "Северен поток 1", така и на "Северен поток 2".

По-късно бяха открити четири теча в три от четирите тръби на газопровода.

Преди атаката газопроводът "Северен поток 1" транспортираше руски природен газ към Германия, докато "Северен поток 2" все още не беше пуснат в експлоатация.

В месеците след пълномащабната руска инвазия в Украйна Москва вече многократно беше намалявала или спирала доставките през "Северен поток 1", посочва ДПА.

Кузнецов беше арестуван в края на август миналата година, докато беше на почивка със семейството си на италианското Адриатическо крайбрежие, и три месеца по-късно беше екстрадиран в Германия, където беше поставен в предварителния арест.

Защитата освен това посочи, че екстрадицията от Италия е била извършена без никакво правно основание, тъй като италианските съдилища са се произнесли по въпроса, без да са знаели за обвинението във военно престъпление.

Около 20 украинци протестираха пред съда днес преди началото на процеса, призовавайки обвиняемият да не бъде осъждан за военни престъпления. "Украйна има право да се защитава, за да оцелее", заяви говорител на протестиращите.