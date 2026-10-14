Всички се питат дали папа Лъв XIV ще се подложи на химиотерапия (Обзор)

Брат му Луис разкри, че и той се лекува от рак

“Попитах го дали животът му е в опасност. Той ми каза, че лекарите смятат, че са се намесили навреме”. С тези думи Луис Превост, по-големият брат на папа Лъв XIV, разказа за безпокойството в семейството след новината за операцията на понтифика. Самият Луис също се лекува от рак, което прави изпитанието още по-болезнено за близките на светия отец.

В интервю за Newsmax Луис призна, че съобщението за заболяването на брат му е предизвикало истински шок. Никой в семейството не е очаквал подобно развитие. Когато успял да разговаря с папата, той поискал да разбере най-важното - застрашен ли е животът му? Отговорът на Лъв XIV бил успокоителен. Според думите на понтифика лекарите смятат, че са открили проблема навреме. Близките получили и съобщение от негов сътрудник, че след операцията папата се е събудил, чувства се добре и не изпитва болка.

В семейството има и друга болезнена история. Бащата на двамата братя починал през 1997 г. на 77-годишна възраст от рак на дебелото черво. Сега Луис и Лъв XIV се сблъскват със заболяването по различен начин.

Въпреки успокоителните думи най-важният медицински въпрос остава без окончателен отговор - ще бъде ли необходима химиотерапия след операцията?

На 13 октомври папа Лъв XIV претърпя хирургична интервенция в римската болница “Джемели”, при която беше отстранен долният дял на десния му бял дроб. Операцията продължи около 90 минути, а престоят в операционната - приблизително 3 ч. Според информацията процедурата е преминала без усложнения.

Изследването на тъканта по време на интервенцията потвърди подозрението за

белодробен

аденокарцином

- злокачествен тумор, произхождащ от жлезисти клетки.

Сега лекарите очакват резултатите от пълното хистологично изследване на отстранената тъкан, както и данните за състоянието на лимфните възли. Те ще помогнат да се установи дали заболяването е останало локализирано и дали хирургичната интервенция е достатъчна. Тези анализи обикновено изискват няколко дни, понякога и повече в зависимост от допълнителните изследвания. Ватиканът не е обявил точен срок за получаването на окончателните резултати.

Засега няма официално решение за химиотерапия. Ако изследванията покажат, че туморът е бил ограничен и лимфните възли не са засегнати, лекарите могат да преценят, че операцията е достатъчна. Ако бъдат открити злокачествени клетки извън отстранената тъкан, може да се обсъди допълнително лечение.

Възможните варианти зависят и от други характеристики на тумора, включително неговия молекулярен профил. Важно е да се подчертае, че нито химиотерапията, нито друг вид последващо лечение са официално обявени като предписани на папата.

Аденокарциномът е най-честият вид рак на белия дроб. Прогнозата зависи от стадия на заболяването, размера и характеристиките на тумора, както и от това дали има разпространение към лимфните възли или към други органи.

Докато медицинският екип очаква резултатите, Лъв XIV

продължава да

изпълнява част

от задълженията

си като глава на Католическата църква. Болничният престой не означава, че управлението на Ватикана е спряло. Папата може да одобрява назначения, да взема решения и да поддържа връзка с ръководителите на Римската курия дори когато временно не се появява публично.

На 14 октомври стана известно, че той е одобрил назначаването на двама нови епископи. Монсеньор Марек Форгач е избран за епископ на Кошице в Словакия, а монсеньор Уелингтън де Кейрош Виейра - за митрополитски архиепископ на Куяба в Бразилия. Назначаването на епископи е част от основните отговорности на папата и изисква решения, които не може просто да бъдат отложени за неопределено време.

Продължава и духовната му дейност. На 14 октомври кардинал Луис Антонио Тагле отслужи литургия на площад “Свети Петър” по повод десетата годишнина от апостолическото увещание на папа Франциск “Аморис лаетиция”. По време на службата беше прочетена проповед, подготвена от Лъв XIV.

В посланието си папата подчерта значението на семейството, възпитанието на децата и общата молитва.