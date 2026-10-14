Москва очаква скоро да бъдат подписани първите договори за износ на руски дизел

Русия очаква следващите дни да бъдат подписани първите договори за износ на руско дизелово гориво на международните пазари след споразумението от миналата седмица между президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп. Това съобщи в кулоарите на Руската енергийна седмица Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент по инвестиционното и икономическото сътрудничество с чужбина и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Всичко ще се случи в близките дни", заяви Кирил Дмитриев, цитиран от ТАСС. „ Поддържаме много активна връзка с американската страна и всичко се развива много бързо", отбеляза Дмитриев

По думите му Русия активно възстановява прекъснатите енергийни връзки със САЩ и работи по множество логистични въпроси, за да осигури ефективното осъществяване на доставките. Той добави, че страните напредват бързо в подготовката на договорите.

При организирането на доставките на дизелово гориво от Русия за САЩ ще възникнат немалко затруднения, но те ще бъдат преодолени и доставките ще се осъществят, заяви още специалният представител на руския президент.

Дмитриев добави, че сътрудничеството между двете страни в областта на доставките на дизелово гориво е от критично значение и ще позволи на американските потребители да купуват гориво на по-ниски цени.

На 9 октомври президентите Путин и Доналд Тръмп са провели телефонен разговор, по време на който са обсъдили, наред с други теми, доставките на петролни продукти, обяви по-рано президентът Доналд Тръмп. Както заяви руският президент, Москва е потвърдила готовността си да доставя петрол и петролни продукти на американския и на световните пазари.

По думите на руския вицепремиер Александър Новак Русия започва да отменя забраната за износ на дизелово гориво по-рано от първоначално предвиденото. Страната е готова да достави 300 000 тона дизел през октомври, 500 000 тона през ноември и 1 млн. тона през декември, като в перспектива обемът може да достигне 3 млн. тона месечно.

Администрацията във Вашингтон освободи от санкции доставките на руско дизелово гориво за световните пазари до 7 април 2027 г.