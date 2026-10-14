4 години затвор за британски военен готвач, хванат с оръжие и експлозиви

Готвач от британската армия, който е бил вдъхновяван от екстремистка крайнодясна идеология, бе осъден днес от британски съд на почти четири години затвор, след като беше арестуван за притежание на самоделно огнестрелно оръжие и експлозиви, предаде Ройтерс.

Двадесет и осем годишният Марк Броудхърст бе арестуван в поделението, в което е служил, през септември 2024 г., след като полицията открила в интернет негови публикации с расистко съдържание, в които той изявява желание да създаде въоръжен отряд, както и намерение да изготви самоделни огнестрелни оръжия и да ги продава на крайнодесни групи, пише БТА.

Той е участвал в групов чат в Телеграм с трима други мъже, които са били осъдени миналата година на общо 29 години затвор за планиране на терористични атаки срещу джамии и синагоги в рамките на планираната от тях "расова война".

При ареста на военнослужещия, полицията открила в дома му ножове, арбалети, барут, 9-милиметрови патрони, въздушни пистолети, както и самоделно огнестрелно оръжие.

Арестуваният се призна за виновен за притежание на огнестрелно оръжие и експлозиви, но отрече да е планирал терористични атаки.

Съдията обаче постанови, че престъпленията на Броудхърст са свързани с тероризъм и той бе осъден от Кралския съд в Шефийлд на три години и 10 месеца затвор.