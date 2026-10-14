Русия: Украйна удари две наши рафинерии. Киев: Не е вярно

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Русия заяви, че Украйна е атакувала с дронове две рафинерии на руска територия в нарушение на договореното прекратяване на ударите по енергийна инфраструктура, обявено от американския президент Доналд Тръмп, предаде Франс прес, като отбелязва, че Киев отрича твърдението.

„Две петролни рафинерии бяха атакувани днес от киевския режим в Саратовска и Рязанска област", заяви руският вицепремиер, отговарящ за енергетиката, Александър Новак, цитиран от руските информационни агенции, пише БТА.

Съветникът на украинския президент Володимир Зеленски Дмитро Литвин заяви пред журналисти, че са били поразени други обекти, „но не и рафинерии".

Размяната на реплики идва след като на 11 октомври Тръмп обяви, че Москва и Киев са се съгласили на „енергийно примирие". Според публикация на американския портал Axios, позоваваща се на източник от Белия дом, американският президент очаква Зеленски да спазва договореността.

На 10 октомври Тръмп заяви, че САЩ многократно са призовавали украинския президент да не атакува руски нефтопреработвателни заводи, но той не се е съобразил с тези искания.

Междувременно на 9 октомври Тръмп и Путин проведоха телефонен разговор, в който обсъдиха и доставките на нефтопродукти. Русия потвърди готовността си да доставя петрол и нефтопродукти на американския и световния пазар.

Руският вицепремиер Александър Новак съобщи, че страната започва да отменя забраната за износ на дизелово гориво по-рано от планираното. По думите му Русия е готова да достави 300 хил. тона дизел през октомври, 500 хил. тона през ноември и 1 млн. тона през декември. Впоследствие обемът може да нарасне до 3 млн. тона месечно.

Администрацията във Вашингтон изключи доставките на руско дизелово гориво за световните пазари от американските санкции до 7 април 2027 г.