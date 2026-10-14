Румъния вдигна два изтребителя F-16 заради дрон, във въздушно й пространство

Радарната система за наблюдение на Министерството на националната отбрана на Румъния е засякла днес следобед въздушна цел на около 30 км източно от украинския Змийски остров в Черно море, предаде агенция Аджерпрес. Два изтребителя F-16 на румънските военновъздушни сили са излетели от Въздушна база 86 Борча за наблюдение на ситуацията, посочва агенцията, като се позовава на министерството.

Населението в северната и източната част на окръг Тулча е получило предупреждение за опасност в 17:39 ч.

„Въздушната цел навлезе в националното въздушно пространство в 17:38 ч., на около 22 км североизточно от Сулина над румънски териториални води, и напусна националното въздушно пространство в 17:46 ч. Въздушната тревога бе прекратена в 19:03 ч.", съобщи Министерството на националната отбрана на Румъния