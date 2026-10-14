Румънският военен министър предложил на нашия създаване на общо командване в Черно море

Румънският министър на националната отбрана Раду Мируца е предложил на българския си колега двете страни да изпратят съвместно писмо до ръководството на НАТО в подкрепа на създаването на военно командване в Черно море с ротационно ръководство между крайбрежните държави. Това съобщи Мируца във Фейсбук, цитиран от агенция Аджерпрес.

Предложението е направено по време на телефонен разговор с българския министър на отбраната след инцидентите в Черно море. Вчера българският министър на отбраната Димитър Стоянов разговаря с Мируца и с министъра на националната отбрана на Турция Яшар Гюлер.

Основна тема в двата разговора беше средата за сигурност в Черноморския регион на фона на инцидентите от тази нощ, при които бяха поразени два търговски кораба. Министър Стоянов заяви, че българското правителство осъжда нападенията срещу търговски кораби в Черно море като грубо нарушение на международното морско право.

„Ситуацията в Черно море става все по-сложна и изисква от нас като съюзници засилени, координирани действия. Гарантирането на сигурността и свободата на корабоплаването в региона е от общ интерес и наша обща отговорност. Само чрез ефективен обмен на информация, засилено наблюдение и тясна координация можем да реагираме на нарастващите рискове и да защитим сигурността в Черно море", подчерта министър Димитър Стоянов.

Той призова колегите си за съвместни действия за засилване на наблюдението и обмена на разузнавателна информация между трите държави и структурите на НАТО.

Според Мируца бъдещото командване трябва да се управлява на ротационен принцип, като между крайбрежните страни се сменят както мястото, на което се намира структурата, така и нейното ръководство.

Румъния е готова да поеме ръководството на командването и да приеме структурата на своя черноморски бряг от 2028 г., посочи министърът. Дотогава Букурещ приема командването да работи на турския бряг на Черно море, с участието на румънски и български офицери.

„Черно море има нужда от съвместно военно командване на крайбрежните страни, а за тази цел трябва да предприемем стъпки", написа Мируца. Той подчерта, че инцидентите с дронове, потопени кораби и морски мини налагат действия, а не изчакване.

Румъния е решена да защитава интересите си в Черно море както по отношение на сигурността, така и в икономически план, при пълно спазване на международното право, заяви още министърът.

По думите му инцидентите с дронове във въздушното пространство и в морската сфера вече не могат да бъдат разглеждани като изолирани национални проблеми. Повтарящите се руски атаки срещу украинска инфраструктура създават странични рискове за сигурността на властите и населението в съседните страни.

Мируца смята, че тези действия изглежда целят и проверка на способностите за реакция на национално и съюзническо ниво. „Неотдавнашните развития потвърждават, че инцидентите с дронове във въздушното пространство и в морската сфера вече не могат да бъдат разглеждани като изолирани национални проблеми", подчерта той.