Зеленски: Жалко е, че Украйна среща трудности със Starlink

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е разочарован от трудностите, които страната му среща с достъпа до системата Starlink (Starlink) и разузнавателната информация от САЩ. Той призна, че е изненадан от развитието на отношенията с Вашингтон и подчерта, че Киев разчита на партньорството си със САЩ, предаде Ройтерс.

„Жалко е, че имаме някои трудности със Starlink и с разузнавателната информация. Имам предвид многото изненадващи моменти, които не може да се предвидят, когато имаш истинско партньорство, а ние разчитаме на партньорството си със САЩ", каза Зеленски.

„Искаме само да бъдем много честни, много ясни и да бъдем силни партньори", добави украинският президент.

Той направи изявлението си в Лондон, където е на посещение за разговори с британския премиер Анди Бърнам. Великобритания се стреми да демонстрира подкрепата си за украинския лидер на фона на влошените му отношения с американския президент Доналд Тръмп.

По време на визитата Зеленски се срещна и с британския крал Чарлз Трети, на когото лично благодари за „непоколебимата му подкрепа" за Украйна, съобщават Пи Ей Мидия и ДПА.

Монархът прие украинския президент този следобед в Китайската трапезария на Бъкингамския дворец в центъра на Лондон. Двамата бяха заснети да се ръкуват и да разговарят, преди да се преместят в частната зала за аудиенции на краля. Срещата им продължи около 25 минути.

След аудиенцията Зеленски публикува съобщение в социалната мрежа Екс, в което благодари на монарха за срещата.

„За мен е важно да имам възможността лично да му благодаря за неговата непоколебима подкрепа за Украйна. Ние ценим цялата помощ, оказана от Великобритания", написа украинският президент, цитиран от БТА.

Още преди срещите Зеленски съобщи в социалните мрежи, че програмата му предвижда разговори както с краля, така и с британския премиер.

„Ще имам и важна среща с министър-председателя Анди Бърнам", заяви той и уточни, че двамата ще обсъдят широк кръг от въпроси, свързани със сигурността.

„Подготвяме решения, които ще ни укрепят. Благодаря на краля, на министър-председателя и на цяла Великобритания за тяхната подкрепа", добави Зеленски.

Украинският президент пристигна на „Даунинг стрийт" 10 за разговорите с Бърнам, който го посрещна в знак на подкрепа след сключването на сделката за дизелово гориво между Тръмп и Русия. Очаква се британският премиер да използва посещението, за да обяви ускоряване на военната помощ за Украйна и нови пакети от санкции срещу Москва.

По време на визитата си в Лондон Зеленски коментира и напрежението с американския президент в интервю за предаването „Нецензурирано с Пиърс Морган". Той определи като „болезнено" решението на Тръмп да заеме позиция в полза на Русия, както и изказванията му, че украинският лидер трябва да бъде сменен.

„Болезнено е, когато президентът Тръмп избира да заеме страната на другия, а не нашата страна", каза Зеленски.

Той уточни, че няма възражения американският президент да поддържа равноотдалечена позиция спрямо Москва и Киев, но подчерта, че тази позиция трябва да бъде последователна.

„Ако искате да сте равноотдалечен обаче, трябва да си останете такъв", заяви украинският лидер.

В интервюто Зеленски беше попитан дали се чувства предаден от Тръмп, който през уикенда призова Украйна да избере нов президент и се съгласи да бъдат вдигнати санкциите върху руския износ на дизел.

„Наистина е така, но е малко по-сложно, отколкото ако вземем предвид само моите емоции и чувства", отговори Зеленски.

„Жалко е да изгубиш силен партньор", добави той.

В заключение украинският президент подчерта, че за Киев отношенията със САЩ не се свеждат до икономически интереси.

„Не продаваме страната си, за нас не става въпрос за бизнес, става въпрос за живота ни и за нашата страна", обобщи Зеленски.