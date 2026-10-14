Хакери атакували руска рафинерия и проникнали в мрежата на Нижни Новгород

Хакери, за които се предполага, че са свързани с Казахстан, са атакували руска петролна рафинерия и са проникнали в компютърната мрежа на местната администрация на руски град по-рано тази година, съобщиха днес изследователи, цитирани от Ройтерс.

Случаят дава рядка възможност да се надникне в кибершпионажа, насочен срещу Москва от нейна по-малка съседна държава, пише БТА.

В съвместен доклад Чиен Шен от „Сиско" (Cisco) и Юлиан-Фердинанд Фьогеле от компанията за киберсигурност „Рекордид Фючър" (Recorded Future) посочват, че хакерите, известни под името „Сайлънт Линкс" (Silent Lynx), „вероятно действат от Казахстан" и са проникнали в системите на държавни институции в Централна Азия.

Шпионската дейност е „напомняне, че кибершпионажът не е запазена територия само на няколко киберсили", заяви Олег Шакиров, докторант в Училището за международни изследвания към университета „Джонс Хопкинс", който изследва политиките и конфликтите в киберпространството. „Други държави наваксват изоставането си", добави той.

Изследователите съобщиха, че „Сайлънт Линкс" е атакувала петролната рафинерия в Орск, Южна Русия, която преустанови работа за няколко месеца след украинско нападение с дронове през август. Според тях има и доказателства, че хакерите са проникнали в компютърните системи на местната администрация на Нижни Новгород, разположен на около 425 километра източно от Москва.

Рафинерията „Орскнефтеоргсинтез" е предприятие със среден производствен капацитет, разположено на около 25 километра от границата с Казахстан. Многократните прекъсвания на работата ѝ вследствие на украински атаки с дронове накараха руското правителство да потърси възможности за преработка на петрол в Казахстан.

Нижни Новгород се намира при сливането на реките Волга и Ока, нагоре по течението на Волга спрямо Каспийско море, което е от ключово значение за Казахстан, тъй като страната няма излаз на Световния океан.

Според изследователите сред доказателствата за връзките на „Сайлънт Линкс" с Казахстан са предполагаеми опити на хакерите да тестват зловредния си софтуер от територията на страната малко след компилирането на програмния му код, както и активност, съответстваща на работното време в Казахстан. Изследователите посочват също, че шпионската кампания на хакерите съвпада със стратегическите интереси на Казахстан.

Като пример те посочват открити доказателства, че хакерите са проникнали в системите на таджикистанска държавна институция точно когато Казахстан е ратифицирал договор с Таджикистан в началото на 2026 г. Установени са и данни за подобно проникване в системите на беларуска държавна институция преди среща между дипломати от Беларус и Казахстан през април.