ФБР: Каш Пател не е в Русия, във Вирджиния е

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Директорът на ФБР Каш Пател е бил във Вирджиния за събитие, посветено на служителите от правоприлагащите органи. Това съобщи американската правоохранителна агенция в сряда, опровергавайки твърдението, че той е пътувал до Русия, цитирана от Ройтерс.

Видео на ABC News във Вирджиния също показва Пател на събитие в Линчбърг в сряда.

По-рано днес американската телевизия MS NOW, обяви, че шефът на ФБР е кацнал в Русия за двудневни преговори в Москва и Санкт Петербург, организирани от ФСБ. Медията се позова на информация от два неназовани източника.