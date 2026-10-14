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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23736135 www.24chasa.bg

ФБР: Каш Пател не е в Русия, във Вирджиния е

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Каш Пател КАДЪР: Екс/@FBIDirectorKash

Директорът на ФБР Каш Пател е бил във Вирджиния за събитие, посветено на служителите от правоприлагащите органи. Това съобщи американската правоохранителна агенция в сряда, опровергавайки твърдението, че той е пътувал до Русия, цитирана от Ройтерс. 

Видео на ABC News във Вирджиния също показва Пател на събитие в Линчбърг в сряда.

По-рано днес американската телевизия MS NOW, обяви, че шефът на ФБР е кацнал в Русия за двудневни преговори в Москва и Санкт Петербург, организирани от ФСБ. Медията се позова на информация от два неназовани източника. 

Каш Пател КАДЪР: Екс/@FBIDirectorKash

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