Проливни дъждове наводниха Истанбул и предизвикаха транспортен хаос (Видео)

Проливни дъждове предизвикаха тежки наводнения и транспортен хаос в Истанбул. Заради очакваните нови поройни валежи властите обявиха 15 октомври за неучебен ден във всички държавни и частни учебни заведения в турския мегаполис.

В социалните мрежи бяха разпространени кадри на пътници, блокирани в наводнени автобуси на градския транспорт. Хората се качили върху седалките, за да се спасят от водата, заляла пода на превозните средства. Други видеа показват хора, понесени от водните потоци по улиците.

Сериозно засегнат е районът на Саръйер, където са наводнени болница и жилищни сгради. Най-интензивни са били валежите в районите на Бейкоз и Саръйер, съобщава вестник „Миллиет", цитиран от БТА.

Видеокадри на „Си Ен Ен Тюрк" и Анадолската агенция показват наводнени подлези и тежки поражения по пътната инфраструктура. На една от улиците пороят е предизвикал пропадане на пътното платно. Асфалтът се е свлякъл, а на мястото се е образувала дълбока пропаст, след като улицата буквално се е разцепила на две.

От сутринта до 20 ч. са подадени общо 2518 сигнала на телефон 112 и към екипите на Дирекцията за управление при извънредни ситуации (AFAD). Сигналите са за свлачища, паднали покриви и дървета, както и за автомобили, блокирани от водата. Потърсена е помощ и за 47 души, останали в капана на наводненията.

„На терен работят 8 хиляди служители и 2 хиляди автомобили и специализирани машини, за да отреагират на проблемите, създадени от дъжда", съобщиха от валийството в Истанбул. По данни на в. „Миллиет" на място са изпратени и 378 спешни екипа и пет спасителни екипа.

Най-голямото количество валежи е измерено в Бейкоз – 193,84 литра на квадратен метър. В Арнавуткьой са отчетени 125,9 литра на квадратен метър, а в Саръйер – 124,72 литра на квадратен метър.

Метеорологичните прогнози сочат, че проливните дъждове ще продължат и на 15 октомври. Затова валийството обяви допълнителни мерки за ограничаване на рисковете за населението.

От 21 ч. тази вечер до второ нареждане се забранява движението на двуколесни превозни средства, включително велосипеди и мотоциклети. Решението е публикувано на официалната страница на валийството във Фейсбук.

„Валийството в Истанбул взима редица мерки заради проблемите, които дъждът създаде, за да може той да засегне възможно най-малко живота на гражданите", се посочва в съобщението на институцията.

Освен че няма да има учебни занятия във всички държавни и частни учебни заведения, административен отпуск ще бъде осигурен и за служителите в обществените институции, които са хора с увреждания, ветерани, бременни жени и майки с деца под 8-годишна възраст.

От валийството уточниха, че мярката за майките с деца под 8 години не важи за жените, работещи в здравния сектор, службите за сигурност и екипите, ангажирани с овладяването на последиците от дъждовете.

Изключение от това ограничение ще има за жените, които имат деца с увреждания под 8-годишна възраст. Те ще могат да ползват административен отпуск независимо от сектора, в който работят.