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Задържаха мъж, застрелял петима войници до жилищна сграда в Украйна

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Задържаха мъж, застрелял петима войници до жилищна сграда в Украйна СНИМКА: Pixabay

Генералната прокуратура на Украйна заяви, че разследва няколко версии за инцидента

Петима украински войници бяха застреляни далеч от "фронтовите линии" близо до Харков от въоръжен с автомат мъж, съобщиха днес украинските власти, цитирани от ДПА. Генералната прокуратура на Украйна заяви, че разследва няколко версии за инцидента.

Атаката е станала вчера в жилищна сграда в Харковска област, в източната част на страната, се посочва в съобщението. Стрелецът е открил огън по войниците, които са починали от раните си.

Засега не се оповестява повече информация за други възможни мотиви за атаката, пише БТА. 

По-късно днес Службата за сигурност на Украйна (ССУ) съобщи, че е задържала заподозрян за убийството на петимата войници, посочва ТАСС.

"Службата за сигурност на Украйна, националната полиция и Националната гвардия са издирили и са задържали мъжа, застрелял петима украински военнослужещи в Харковска област", се посочва в изявление на службата на канала ѝ в Телеграм.

Задържаха мъж, застрелял петима войници до жилищна сграда в Украйна СНИМКА: Pixabay

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