Марин Льо Пен: Франция не може да продължава да финансира Украйна

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Франция вече не може да продължава да финансира Украйна, предвид опасното състояние на втората по големина икономика в еврозоната. Това заяви в Брюксел кандидатката за президент на Франция от крайната десница Марин Льо Пен, цитирана от Ройтерс.

"Франция днес се намира в изключително опасно положение", добави тя, като посочи високия бюджетен дефицит и слабия икономически растеж на страната.

Според последните социологически проучвания Льо Пен е фаворит за победа на президентските избори догодина.

В Брюксел тя разкритикува и опитите за приемане на бъдещия дългосрочен бюджет на Европейския съюз преди края на годината, като отбеляза, че през следващите месеци в няколко европейски държави предстоят национални избори.

"Всичко това не е сериозно", заяви кандидатката за президентския пост. Според нея очакваното приемане на многогодишната финансова рамка на ЕС отразява "желание предварително да бъдат задушени бъдещите демократични избори", пише БТА.

"Налице е желание предварително да бъдат обезсмислени демократичните решения, които предстои да бъдат взети", каза в заключение Льо Пен.