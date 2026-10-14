Дронове поразиха танкер в Черно море

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Танкерът YARA J (IMO: 9221803), плаващ под флага на Коморските острови, е бил поразен от дронове тази вечер край Сулина, в румънските териториални води.

По предварителна информация плавателният съд се е намирал на около 8–10 морски мили югоизточно от вълнолома на Сулина близо до Дунавската делта и е превозвал петролни продукти с направление към Украйна, съобщава maritime.bg.

Вследствие на експлозията на борда е избухнал пожар, екипажът е бил успешно евакуиран и спасен, към района е насочен SAR APOLLO.

Инцидентът става на фона на няколко атаки с дронове срещу търговски кораби в западната част на Черно море през последните дни, включително край българския бряг, където бяха поразени няколко плавателни съда.

На 13 октомври два търговски кораба бяха поразени от дронове в Черно море край българския бряг. Плаващият под малтийски флаг „CHELSEA 3" беше атакуван от три дрона на около 17 морски мили източно от Бяла, а „HS Dignity", под флага на Гвинея-Бисау, потъна след удар на около 17 морски мили източно от Шабла.

Всичките 15 моряци от първия кораб бяха спасени, а от втория петима души бяха извадени от водата от преминаващи наблизо плавателни съдове. Издирването на останалите моряци от „HS Dignity" беше прекратено на днес заради лошото време.

Седмица преди това други два търговски кораба – „ALFA WATAN" и „ABLE" – бяха поразени на около 70 морски мили източно от Бяла, в българската изключителна икономическа зона. „ALFA WATAN" потъна, а 18-членният екипаж на „ABLE" беше спасен.

Подобен инцидент беше регистриран и край румънския бряг. На 5 октомври товарният кораб „Royad Mammadov", превозващ царевица, беше обхванат от пожар в Черно море, извън териториалните води на Румъния, след предполагаем удар с руски дронове, за който съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Двама от 13-членния екипаж загинаха, а останалите 11 бяха спасени. Румънските власти не потвърдиха причината за пожара.