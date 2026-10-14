Пороят в Истанбул взе жертва, 14-годишен стъпи в локва и загина от токов удар

Пороят в Истанбул, който доведе до транспортен хаос, наводнени метростанции, отнесени коли и 2518 сигнала на спешния телефон, взе жертва. Това е 14-годишно дете, което загина при токов удар, след като стъпи в локва. За случая съобщи Валийството на Истанбул в официалния си профил във Фейсбук.

"При случая в парка "Чукорбостан" в кв. "Балат", община Фатих, 14-годишно дете с инициали М.И. получи токов удар, стъпвайки в насъбрала се вода. Въпреки всички действия детето, което е откарано в болницата в безсъзнание, не е могло да бъде спасено и е починало", съобщиха от Валийството в Истанбул. По случая е започнало разследване.

Ситуацията в мегаполиса продължава да бъде критична, а валията Давут Гюл призова хората да излизат не навън, а ако се налага, това да бъде само в краен случай.

Заради дъжда преля реката "Кагътхане", а районът остана под вода, беше наводнена и болница в района на Саръйер.

Проливните дъждове в Истанбул, които доведоха до порой, транспортен хаос и наводнения, са станали причина за постъпване на 2518 сигнала на телефона за спешни повиквания 112, както и до екипите на Дирекцията за управление при извънредни ситуации (AFAD). Данните са за периода от 6 до 20 ч. и бяха оповестени в официалната страница във Фейсбук на Валийството в Истанбул, което отговаря за обществения ред, сигурност и управлението на кризи.

Сигналите за наводнения са 1277, за свлачища - 15, за заседнали граждани - 47, за паднали дървета - 13. Два от сигналите са били за паднали покриви, 76 - за проблеми с автомобили и 280 - за проблеми на работното място, сочат публикуваните данни.

Още сутринта в Областната дирекция за управление при извънредни ситуации е създаден кризисен щаб.

"На терен работят 8 хиляди служители и 2 хиляди автомобила и специализирани машини, за да отреагират на проблемите, създадени от дъжда", заявиха от Валийството в Истанбул.

Най-много дъждове са паднали в района на Бейкоз, където валежите са били 193,84 литра на квадратен метър. В района Арнавуткьой са отчетени 125,9 литра на квадратен метър, а в Саръйер - 124,72 литра на квадратен метър.

"Няма затворени пътища заради валежите. Пистите на летищата функционират и няма отменени полети", заявиха от Валийството.

Утрешният 15 октомври ще бъде неучебен във всички учебни заведения, без значение дали са държавни или частни.

Валийството ще осигури административен отпуск за всички инвалиди, ветерани, бременни и майки с деца под осемгодишна възраст, които работят в обществени институции. Мярката за служителки с деца под осем години обаче не обхваща жените, които работят в здравния сектор, сигурността, борбата с дъждовете и част от социалните грижи. Изключение са жените, които имат деца с увреждания на възраст под осем години - те ще бъдат в отпуска без значение от сектора, в който са заети.

От тази вечер в 21 ч. до второ нареждане ще бъде въведена забрана за мотоциклети, както и за всякакви двуколесни превозни средства.

Заради приливните дъждове се наложи изпращането на множество екипи на терен и в Анталия. По информация на министъра на вътрешните работи на Турция Мустафа Чифтчи, публикувана в официалния му профил във Фейсбук, в Анталия продължават да работят непрекъснато 901 служители и 872 коли и специализирана техника.