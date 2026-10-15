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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23736704 www.24chasa.bg

Мъск обвини властите в САЩ за бавната работа на военните сателити в Украйна

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Илон Мъск Снимка: X/@TheRichFromCali

Американският милиардер Илон Мъск обвини правителството на САЩ за евентуалните забавяния в работата на военната сателитна мрежа „Старшийлд" (Starshield) в Украйна. По думите му решенията за ограниченията в работата на системата не зависят от неговата компания „СпейсЕкс" (SpaceX), предаде Франс прес.

„Системите „Старшийлд" са собственост на американското правителство и се контролират от него. Всяко ограничение на скоростта или използването им се определя от американските въоръжени сили и в крайна сметка от президента на САЩ", написа Мъск в социалната мрежа Екс.

Милиардерът също така направи разграничение между „Старшийлд“, която Украйна използва за комуникациите си на фронта, и „Старлинк“ (Starlink), чието използване е ограничено до граждански цели. И двете сателитни системи са разработени от компанията на Мъск „СпейсЕкс“.

Предприемачът отговори на публикация на бивш украински министър на отбраната, който му благодари за подобряването на скоростта на връзката чрез „Старлинк“.

През изминалата нощ Украйна съобщи за ограничения при използването на мрежата „Старлинк“, които възпрепятстват голяма част от операциите с дронове и противовъздушната отбрана на Киев, които имат ключово значение във войната срещу Русия.

Украинският президент Володимир Зеленски поиска от Илон Мъск да възстанови сателитната услуга и определи прекъсването ѝ като „голяма грешка“. „Хора ще загинат, разбира се, ако атаките продължат и „Старлинк“ не работи“, предупреди той.

Това става в момент, когато администрацията на американския президент Доналд Тръмп, изправена пред енергийна криза броени седмици преди междинните избори за Конгреса, оказва силен натиск върху Украйна да прекрати ударите срещу руски петролни съоръжения. Вашингтон също така обяви споразумение с Москва за получаване на дизелово гориво, пише БТА.

Високопоставен украински представител, пожелал анонимност, заяви днес пред Франс прес, че САЩ са заплашили да прекратят обмена на разузнавателна информация с Украйна, ако Киев не спре ударите срещу руските петролни рафинерии.

Илон Мъск Снимка: X/@TheRichFromCali

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