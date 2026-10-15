Тръмп: Надявам се папа Лъв XIV да се почувства по-добре

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп пожела бързо възстановяване на папа Лъв XIV вчера. Той претърпя операция за отстраняване на раково образувание в белия дроб, предаде Франс Прес.

„Надявам се папа Лъв да се почувства по-добре“, заяви американският президент пред журналисти по време на предизборно посещение в щата Аризона. „Искаме просто да му изпратим цялата си обич и най-добрите си пожелания“, добави той.

Ватиканът съобщи вчера, че възстановяването на папа Лъв XIV протича нормално след операцията, при която във вторник беше отстранено раково образувание от белия му дроб.

Според лекарите 71-годишният папа, който е американец, се храни нормално и отново е започнал да ходи из стаята си.

Продължават допълнителните изследвания, които трябва да установят дали има признаци за разпространение на рака, пише БТА.

„Когато става дума за рак, положението винаги е сериозно, но прогнозата изглежда добра“, заяви Тръмп от град Булхед Сити в Аризона. „Искам просто да му пожелая всичко най-добро. Оздравявайте бързо!“, добави американският президент.