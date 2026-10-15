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Северна Корея изпита два вида крилати ракети, изстрелвани от подводници

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Северна Корея изпита два вида крилати ракети, изстрелвани от подводници Снимка: PIxabay

Северна Корея е изпитала вчера два вида стратегически крилати ракети, изстрелвани от подводници. Целта на тестовете е била да се проверят бойните способности на военноморските сили и надеждността на средствата за военно възпиране на страната, съобщи Ройтерс, позовавайки се на севернокорейската държавна информационна агенция КЦТА.

Високопоставени военни са наблюдавали изпитанията, проведени в морето край източното крайбрежие на Северна Корея, съобщи КЦТА. Агенцията не предостави повече подробности за ракетите или изстрелването им, като посочи единствено, че изпитанията не са застрашили сигурността на съседните държави.

Северна Корея продължава да разработва съвременни подводници, въоръжени с ракети, както и балистични и крилати ракети, които изпробва чрез изстрелвания от различни платформи, включително от остаряла подводница, пише БТА.

Смята се обаче, че Пхенян все още не е въвел в пълна експлоатация съвременна подводница с ракетно въоръжение. Това е един от основните военни приоритети на севернокорейския лидер Ким Чен-ун, под чието ръководство страната разработва различни видове стратегически балистични и крилати ракети.

Северна Корея изпита два вида крилати ракети, изстрелвани от подводници Снимка: PIxabay

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